Jardinería: los trucos caseros naturales para mantener las plantas radiantes

Es posible devolverle la vida a las plantas con métodos naturales que se usan en el mundo de la jardinería.

Las personas que están en el mundo de la jardinería usan métodos naturales para el cuidado de las plantas. Es por eso que tienen los mejores consejos y muy efectivos que ayudarán a mantenerlas saludables y nutridas por más tiempo.

Jardinería: métodos naturales Entre los abonos y nutrientes caseros se puede usar azúcar disuelta en agua que es un excelente enraizante natural ayudando a promover la germinación y estimulando el crecimiento de las raíces de las plantas. Se añade una cucharada en un litro de agua y luego se riega con la mezcla.

Estos abonos líquidos son muy potentes y reviven cualquier tipo de problemas en las plantas

Otra opción es usar las sobras del té del día anterior. Este líquido tiene fósforo, un nutriente que permite que las plantas florezcan de manera más rápida. Se pueden regar con la infusión cuando ya está fría.

El tercer método que no falla es la cerveza diluida en agua que se transforma en una fuente de nitrógeno ayudando a prevenir que las hojas se pongan amarillas. Además, promueve un verde intenso. Deben asegurarse de que la cerveza no tenga gas, por eso se recomienda dejarla en reposo.