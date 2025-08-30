Presenta:

Jardinería: los beneficios de enterrar cáscaras de limón en macetas

En jardinería, las cáscaras de limón pueden mejorar el suelo, repeler plagas y fortalecer tus plantas. Un truco casero que transforma tus macetas.

Napsix

El limón aporta nutrientes, aroma y protección natural contra plagas en jardinería doméstica. Foto: Fuente: Shutterstock

El limón aporta nutrientes, aroma y protección natural contra plagas en jardinería doméstica. Foto: Fuente: Shutterstock

Las cáscaras de limón suelen terminar en la basura, pero en jardinería pueden convertirse en un aliado poderoso. Enterrarlas en macetas no solo es una práctica ecológica, sino que también mejora la salud del suelo, ahuyenta insectos y fortalece el crecimiento de las plantas.

Gracias a su acidez natural, las cáscaras de limón aportan calcio, potasio y vitamina C, nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Además, su aroma cítrico actúa como repelente natural contra plagas como pulgones, hormigas y cochinillas.

La acidez y el alto pH de la cáscara de limón repelen y eliminan plagas. Foto: Shutterstock
Enterrar c&aacute;scaras de lim&oacute;n en macetas es un truco ecol&oacute;gico que mejora la salud de tus plantas. Foto: Shutterstock

Enterrar cáscaras de limón en macetas es un truco ecológico que mejora la salud de tus plantas. Foto: Shutterstock

¿Qué plantas se benefician más?

Aunque casi todas las especies pueden aprovechar sus propiedades, hay algunas que responden especialmente bien:

  • Rosales: fortalecen tallos y hojas, y repelen pulgones

  • Frutillas y cítricos: mejoran su resistencia y sabor

  • Plantas acidófilas: como gardenias, azaleas y arándanos, que prefieren suelos ligeramente ácidos

  • Hortalizas: tomates, pepinos y calabazas se ven protegidos de plagas

  • Hierbas aromáticas: como menta, romero y tomillo, que se benefician del aroma cítrico

Cómo aplicarlas correctamente

  • Preparación: cortá las cáscaras en trozos pequeños o rallalas

  • Aplicación: enterralas en el sustrato, distribuidas alrededor de la planta

  • Frecuencia: una vez al mes es suficiente para mantener el suelo nutrido y protegido

También podés usarlas en compost o preparar un té de cáscara de limón para regar tus plantas. Eso sí, evitá el exceso: demasiada acidez puede alterar el equilibrio del suelo.

