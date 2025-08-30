Jardinería: los beneficios de enterrar cáscaras de limón en macetas
En jardinería, las cáscaras de limón pueden mejorar el suelo, repeler plagas y fortalecer tus plantas. Un truco casero que transforma tus macetas.
Las cáscaras de limón suelen terminar en la basura, pero en jardinería pueden convertirse en un aliado poderoso. Enterrarlas en macetas no solo es una práctica ecológica, sino que también mejora la salud del suelo, ahuyenta insectos y fortalece el crecimiento de las plantas.
Gracias a su acidez natural, las cáscaras de limón aportan calcio, potasio y vitamina C, nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Además, su aroma cítrico actúa como repelente natural contra plagas como pulgones, hormigas y cochinillas.
¿Qué plantas se benefician más?
Aunque casi todas las especies pueden aprovechar sus propiedades, hay algunas que responden especialmente bien:
-
Rosales: fortalecen tallos y hojas, y repelen pulgones
Frutillas y cítricos: mejoran su resistencia y sabor
Plantas acidófilas: como gardenias, azaleas y arándanos, que prefieren suelos ligeramente ácidos
Hortalizas: tomates, pepinos y calabazas se ven protegidos de plagas
Hierbas aromáticas: como menta, romero y tomillo, que se benefician del aroma cítrico
Cómo aplicarlas correctamente
-
Preparación: cortá las cáscaras en trozos pequeños o rallalas
Aplicación: enterralas en el sustrato, distribuidas alrededor de la planta
Frecuencia: una vez al mes es suficiente para mantener el suelo nutrido y protegido
También podés usarlas en compost o preparar un té de cáscara de limón para regar tus plantas. Eso sí, evitá el exceso: demasiada acidez puede alterar el equilibrio del suelo.