Jardinería: las plantas ideales para tener armonía en el hogar y purificar los espacios

Los que entienden de jardinería saben que las plantas no solamente decoran y llenan de vida los espacios sino que además pueden ser grandes aliadas para mejorar el ambiente y limpiar la energía no deseada. Además, atraen la calma.

Jardinería y buenas energías Una de las purificadoras de energía es el bambú. La planta tiene una gran capacidad para purificar el hogar de cualquier energía no deseada y además atrae la paz, la fortuna y la fortaleza del entorno. Es ideal para cualquier rincón de la casa.

Por otra parte, las suculentas son un escudo natural contra las malas energías y la contaminación del ambiente. Es resistente y fácil de cuidar. Es una especie ideal para los que buscan protección y un ambiente más limpio.

Tampoco puede faltar en el hogar el palo de Brasil. Es un árbol famoso por su capacidad para limpiar las energías negativas del entorno. Al ubicarlo en la sala o en espacios comunes se pueden neutralizar las malas vibras y crear un ambiente de armonía y más positivo.

suculentas3.jpg Jardinería. Las suculentas absorben las malas energías.