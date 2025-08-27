Jardinería: las plantas ideales para el balcón según el tipo de luz

Las personas que viven en departamentos o tienen casas con balcones deben saber que hay opciones ideales de plantas que pueden prosperar fácilmente. Los que se dedican a la jardinería recomiendan algunas, según el tipo de luz.

En el caso de que el balcón tenga sol directo durante gran parte del día hay plantas resistentes que son fanáticas de ese tipo de luz. Una de ellas es la yuca, perfecta para el balcón soleado. Requiere poco riego y es ideal para las personas que no tienen mucho tiempo.

Otra opción para el balcón con mucha luz es el olivo. Además de aportar belleza es resistente y puede vivir en macetas grandes. Aporta un toque mediterráneo y las aceitunas, que son su fruto, pueden crecer muy bien con los cuidados adecuados.

Los ficus son arbustos muy preciados como plantas de interior y también para el balcón. Jardinería. Foto: Adobe shock

Por último, la sansevieria o lengua de suegra, es una planta resistente, indestructible. Es capaz de soportar el sol pleno y no requiere de un riego intenso para sobrevivir.También purifica el aire.

En el caso de que el balcón reciba solamente el sol de la mañana, se recomienda tener una ficus benjamina. Es un árbol de interior que además humidifica el ambiente y es un gran purificador del aire. En tanto, la dracaena es una planta versátil y tampoco requiere de mucho mantenimiento.

Por último, si en el balcón hay sombra o tiene poca luz se puede optar por un philo misionero que es conocido por sus grandes hojas lobuladas y por su aspecto tropical. Es una planta que le encanta la humedad y no aguanta el sol directo.

Con cualquiera de estas plantas el balcón estará siempre radiante y lleno de vida.