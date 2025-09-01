Jardinería: la planta que debes cultivar para tener un botiquín natural en el hogar

Los entendidos de la jardinería recomiendan tener un aloe vera en el hogar. Es una planta con muchas propiedades medicinales.

La jardinería es un mundo amplio y tener conocimiento sobre plantas puede ser muy beneficioso porque hay especies que tienen muchas propiedades medicinales. El aloe vera no es solo una planta decorativa, es como tener un botiquín en el hogar.

Jardinería: por qué tener un aloe vera El aloe vera además es una planta de fácil cuidado y mantenimiento. Para mantenerla no es necesario ser un experto en jardinería, solo hay que tener en cuenta ciertos consejos de los que saben.

Fertilizante para el jardín con aloe vera es sumamente potente Foto: SHUTERSTOCK Jardinería. Una planta de mantenimiento fácil. Foto: SHUTERSTOCK

Se trata de una planta que se siente cómoda con la luz solar directa o la semisombra. Es ideal que esté cerca de una ventana iluminada en caso de estar en el interior.

En cuanto al suelo y al drenaje, se recomienda usar una tierra arenosa para que tenga un buen drenaje y no se pudran las raíces. Por otra parte, es una planta que no necesita mucho riego. Hay que asegurarse de que el sustrato esté seco antes de volver a regar.