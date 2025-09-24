Jardinería: estos son los guardianes del jardín vertical que protegen las plantas

Los que se dedican a la jardinería recomiendan usar biopesticidas para mantener a salvo las plantas de las plagas.

Para los amantes de la jardinería y de los jardines verticales hay datos que es importante que sepan, especialmente si les inquieta la aparición de plagas y enfermedades. Para proteger a las plantas no se necesitan químicos agresivos, sino que la naturaleza misma ofrece opciones.

Jardinería Para los jardines verticales lo ideal es usar biopesticidas. Se trata de organismos vivos o extractos vegetales que son protectores. La ventaja es que logran controlar las plagas y los hongos que dañan a las plantas sin perjudicarlas. Con ellos se mantiene un ecosistema equilibrado.

Entre los aliados más poderosos para luchar contra las plagas que atacan las plantas está el Trichoderma spp. Es un hongo que combate a otros hongos patógenos como el fusarium y la phytophthora. También permite que las raíces crezcan sanas y fuertes.

También para esto sirve el Beauveria bassiana. Es un depredador de insectos como pulgones, moscas blancas y trips. Solamente ataca a las plagas dejando a las plantas a salvo. Otra alternativa es el Metarhizium anisopliae, especial para eliminar larvas y coleópteros.