Jardinería: el truco casero para revivir el helecho en tres pasos

Es posible revivir estas plantas siguiendo tres pasos clave que recomiendan los expertos en jardinería.

Los que están en el mundo de la jardinería y de las plantas conocen una manera natural y efectiva de salvar un helecho cuando está a punto de morir. En tres pasos se le puede devolver la vida a la planta.

Jardinería: cómo revivir un helecho En este caso, en primer lugar hay que podar la planta con tijeras limpias y afiladas cortando las hojas secas al ras. El corte se recomienda realizarlo al ras para favorecer la cicatrización. Es importante eliminar las partes muertas para que el helecho concentre su energía en el crecimiento de nuevas hojas.

El segundo paso para salvar la planta es darle un baño de hidratación profunda. Para eso se sumerge la maceta en un cubo de agua a temperatura ambiente y se deja hasta que se observa que no salen burbujas. Una vez que se hidrata se retira la maceta y se deja escurrir para que no se encharque.

El helecho puede ser el escondite perfecto para garrapatas. Foto: Shutterstock Jardinería. La mejor manera de revivir la planta. Foto: Shutterstock

Por último, el tercer paso es colocar al helecho en un ambiente propicio para su recuperación. Hay que colocar la planta en un lugar fresco y luminoso lejos de la exposición directa al sol. Los helechos aman la sombra y la luz indirecta.