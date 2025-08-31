Jardinería: el ingrediente casero que le devolverá la vida a tus plantas
El vinagre es cada vez más usado en el mundo de la jardinería por las propiedades que favorecen a las plantas.
En el mundo de la jardinería cada vez se usa más vinagre para ayudar a las plantas. Este ingrediente tan común de la cocina es furor en los hogares. Tiene muchas propiedades que lo hacen ideal para todo el jardín.
Jardinería: el uso del vinagre
El vinagre tiene una gran capacidad para acidificar el suelo. Además, posee propiedades antifúngicas y antibacterianas transformándose en una solución natural y económica para mantener el jardín y las plantas saludables.
Para acidificar la tierra la técnica con vinagre siempre es conveniente. Es ideal para que las plantas prosperen en suelos ácidos como las hortensias, las camelias, gardenias y azaleas. Para eso se prepara una mezcla de manera sencilla.
En este caso se añade una cucharada de vinagre y una cucharada de azúcar en un litro de agua y se revuelve bien hasta que se integren todos los productos. Luego se riega directamente sobre la tierra de las plantas. Esto también favorecerá la floración.
El vinagre además tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas y es eficaz para combatir plagas. Simplemente hay que colocar en un atomizador una cucharada de vinagre y un litro de agua. El preparado es ideal para combatir la cochinilla, la mosca blanca y el moho negro, plagas que atacan el follaje de la planta.