Jardinería: el ingrediente casero que le devolverá la vida a tus plantas

Jardinería: el uso del vinagre El vinagre tiene una gran capacidad para acidificar el suelo. Además, posee propiedades antifúngicas y antibacterianas transformándose en una solución natural y económica para mantener el jardín y las plantas saludables.

El mejor fertilizante casero.

Para acidificar la tierra la técnica con vinagre siempre es conveniente. Es ideal para que las plantas prosperen en suelos ácidos como las hortensias, las camelias, gardenias y azaleas. Para eso se prepara una mezcla de manera sencilla.

En este caso se añade una cucharada de vinagre y una cucharada de azúcar en un litro de agua y se revuelve bien hasta que se integren todos los productos. Luego se riega directamente sobre la tierra de las plantas. Esto también favorecerá la floración.