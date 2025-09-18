Jardinería: el abono natural que es oro en polvo ayudará a tus plantas a estar radiantes

Los abonos que usan muchos generalmente son químicos y cuestan mucho dinero. Sin embargo, los que realmente saben de jardinería conocen algunos abonos caseros, naturales y que son excelentes para las plantas . La canela es mucho más que una especia.

La canela es un polvo aromático que es un excelente abono y una gran protectora contra las plagas y enfermedades que atacan a las plantas . Lo cierto es que sus compuestos actúan como fungicidas, bactericidas y enraizantes naturales.

Esta especia es una gran arma contra los hongos comunes como el mildiu y la roya. Hay que espolvorear la canela en la base de la planta o en las hojas afectadas para detener la proliferación del hongo.

Por otra parte, la canela es un gran enraizante y cicatrizante. Estimula el crecimiento de nuevas raíces. Para eso se humedece el extremo del esqueje y luego se cubre con canela en polvo. Sus propiedades cicatrizantes son ideales para curar pequeños cortes en los tallos.

Se sabe que la canela es un gran repelente de plagas contra hormigas, moscas en la fruta y otros insectos. Para eso se espolvorea sobre el sustrato y ayuda a mantenerlas alejadas. Por otro lado, aporta micronutrientes al sustrato mejorando la salud general de la planta.

Cómo abonar

Hay distintas maneras de incorporar la canela a la jardinería. Por un lado, se coloca directo en el sustrato espolvoreando una pequeña cantidad alrededor de la base y mezclar. La otra opción es preparar una cucharada de canela en un litro de agua tibia. Se deja reposar la mezcla y luego se usa para regar las plantas.