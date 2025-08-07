Jardín en casa: cómo cultivar un árbol de manzana desde las semillas

Tener un árbol frutal en casa tiene decenas de beneficios. No te pierdas la oportunidad de plantar un manzano en tu jardín.

Paso a paso para tener un manzano en el jardín. Foto: Shutterstock

La manzana es uno de los frutos preferidos por millones de personas y su árbol, además de ser decorativo, es perfecto para tener en el jardín. No solo nos brinda sombra permanente, sino que también permite cosechar manzanas directamente desde casa.

Aunque parezca difícil, es posible cultivar un manzano desde las semillas. Eso sí, hay que tener en cuenta que este árbol no comenzará a dar frutas hasta dentro de unos 7 años. Sin embargo, el placer de verlo crecer día a día lo compensa todo. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

budin de manzana y avena 3.jpg Se puede plantar un manzano desde las semillas de su fruto. Foto: Shutterstock Paso a paso: cómo hacer crecer un manzano en casa Recolección de semillas: Cortá al menos 3 o 4 manzanas al medio y extraé unas 10 semillas sin dañarlas. Lo ideal es que las frutas sean orgánicas y, si es posible, que conozcas la variedad.

Secado y refrigeración: Dejá secar las semillas y luego envolvé de a tres en una servilleta húmeda. Colocá cada grupo en una bolsa de plástico sellada y guardalas en la heladera durante 60 días.

Control de brotes: Cada 20 días abrí las bolsas y revisá si las semillas comenzaron a brotar.

Trasplante a maceta: Una vez que veas brotes, plantá cada semilla en una maceta individual con tierra fértil y bien drenada.

Traslado al jardín: Cuando la planta haya crecido lo suficiente, elegí la más fuerte y transplantala al lugar más soleado del jardín. Recordá que un manzano puede llegar a medir hasta 30 metros de altura.