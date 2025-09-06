Japón presentó una nueva ducha diseñada con inteligencia artificial en la que no tienes que quitarte la ropa

Con un diseño basado en las duchas de los años 70, la inteligencia artificial brinda una limpieza profunda y un gran momento de relajación.

Japón anunció una sorpresa para la higiene. La empresa tecnológica Science Co presentó a Mirai Ningen Sentakuki, conocida en español como la lavadora humana del futuro, que utiliza inteligencia artificial para un lavado completo sin quitarse la ropa mientras te relajas con imágenes y videos.

La máquina tiene un diseño vanguardista y está basada en una que se exhibió en la Expo de Osaka Kansai de 1970 por Sanyo Electric, que ahora pertenece a Panasonic Holdings Corp. Se trata de una cápsula transparente con bordes blancos y una cama para que la persona se acomode.

ducha inteligencia artificial Así se vería esta ducha con inteligencia artificial. Archivo.

La ducha tiene una pantalla interna que permite proyectar imágenes y videos para entretenimiento. También incluye un sistema de inteligencia artificial que controla los latidos del corazón y otros parámetros vitales para determinar si una persona está tranquila o emocionada.

¿Cómo funciona esta ducha? Al ingresar a la cápsula, el usuario queda semi acostado y no es necesario ingresar sin ropa porque la ducha contempla su limpieza. La ducha se llena de agua tibia hasta los hombros y ajusta la temperatura y presión del agua según los latidos del corazón. Luego se activa un sistema de microburbujas que eliminan la suciedad y las bacterias, tanto de la piel como de la ropa. Finalmente se incluye un secado rápido de 5 minutos con aire caliente y luces infrarrojas que termina de eliminar los gérmenes.