Intentas bajar grasa y no pasa nada: estas rutinas sabotean tus resultados

Intentas alimentarte bien, entrenas seguido y evitas los excesos, pero la grasa abdominal sigue ahí. No es falta de esfuerzo, sino una suma de hábitos y rutinas que parecen inofensivas. Muchas veces, el problema no está en lo que haces, sino en lo que repites.

Cuáles son los errores al bajar la grasa

El primer error común es pensar que comer sano es igual a comer sin medida. Avena, arroz integral, frutas o frutos secos no dejan de sumar calorías. Si no controlas las porciones, el cuerpo guarda lo que no usa. La balanza de cocina es tu mejor aliada, aunque parezca exagerado.