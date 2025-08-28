Inteligencia artificial: qué música te hace más inteligente según los datos

A lo largo del tiempo, se ha asociado ciertos estilos musicales con personas más inteligentes. Sin embargo, hay quienes afirman que esta idea es simplemente una construcción cultural. Por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial qué opina al respecto. La respuesta sorprendió por su nivel de detalle.

Según la IA, hay géneros musicales que suelen vincularse con altos niveles de inteligencia , como la música clásica, por su complejidad técnica, estructura formal y riqueza emocional. Compositores como Mozart, Beethoven y Bach estimulan áreas cognitivas relacionadas con el razonamiento abstracto y la memoria.

También menciona el jazz, por su improvisación, interacción entre músicos y resolución de problemas en tiempo real. Este género atrae a mentes creativas y analíticas, que valoran la espontaneidad y la profundidad musical.

La IA es clara: “No necesariamente. No hay una relación causal directa entre el tipo de música y el coeficiente intelectual.” Sin embargo, aclara que sí existe una correlación entre la preferencia por géneros complejos y rasgos como la apertura mental, la curiosidad y la creatividad, todos vinculados a formas de inteligencia emocional y cognitiva.

La IA sugiere que la música que elegís puede reflejar tu nivel de curiosidad, apertura mental y sensibilidad intelectual.

¿Y qué pasa con el reguetón o el pop?

La IA recurre a estudios como el de Virgil Griffith (2009), que sugieren que quienes escuchan música clásica tienden a obtener mejores resultados académicos, mientras que los géneros más comerciales se asocian a puntajes más bajos en exámenes estandarizados. Sin embargo, estos datos fueron cuestionados por su falta de control sobre factores sociales, culturales y económicos.

La IA también señala que las personas inteligentes suelen tener gustos musicales eclécticos, y que lo importante no es el género, sino la profundidad emocional y estética que cada oyente busca.