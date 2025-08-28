Inteligencia artificial: qué música te hace más inteligente según los datos
La inteligencia artificial revela qué estilos de música se asocian con mayor inteligencia y qué dice eso sobre tu forma de pensar.
A lo largo del tiempo, se ha asociado ciertos estilos musicales con personas más inteligentes. Sin embargo, hay quienes afirman que esta idea es simplemente una construcción cultural. Por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial qué opina al respecto. La respuesta sorprendió por su nivel de detalle.
Según la IA, hay géneros musicales que suelen vincularse con altos niveles de inteligencia, como la música clásica, por su complejidad técnica, estructura formal y riqueza emocional. Compositores como Mozart, Beethoven y Bach estimulan áreas cognitivas relacionadas con el razonamiento abstracto y la memoria.
También menciona el jazz, por su improvisación, interacción entre músicos y resolución de problemas en tiempo real. Este género atrae a mentes creativas y analíticas, que valoran la espontaneidad y la profundidad musical.
¿Escuchar estos géneros de música te hace más inteligente?
La IA es clara: “No necesariamente. No hay una relación causal directa entre el tipo de música y el coeficiente intelectual.” Sin embargo, aclara que sí existe una correlación entre la preferencia por géneros complejos y rasgos como la apertura mental, la curiosidad y la creatividad, todos vinculados a formas de inteligencia emocional y cognitiva.
¿Y qué pasa con el reguetón o el pop?
La IA recurre a estudios como el de Virgil Griffith (2009), que sugieren que quienes escuchan música clásica tienden a obtener mejores resultados académicos, mientras que los géneros más comerciales se asocian a puntajes más bajos en exámenes estandarizados. Sin embargo, estos datos fueron cuestionados por su falta de control sobre factores sociales, culturales y económicos.
La IA también señala que las personas inteligentes suelen tener gustos musicales eclécticos, y que lo importante no es el género, sino la profundidad emocional y estética que cada oyente busca.