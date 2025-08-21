Inteligencia artificial: el nombre de varón considerado el más atractivo

La inteligencia artificial reveló cuál es el nombre masculino más atractivo y generó debate en redes.

Además de ser un soporte para el trabajo o para el estudio, la inteligencia artificial también marca tendencia en temas insólitos y a veces, curiosos. En este sentido, esta vez fue consultada para analizar cuál es el nombre masculino más atractivo y por qué.

Según esta tecnología, su análisis se basó en cruzar datos de popularidad, percepción social y respuesta emocional de los usuarios frente a distintos nombres. Según el resultado, existe un nombre de varón que sobresale por encima del resto a la hora de transmitir encanto, simpatía y atracción.

Estos hábitos te convertirán en un hombre atractivo Foto: Shutterstock La inteligencia artificial eligió un nombre que sobresale sobre los demás. Foto: Shutterstock El nombre de varón más atractivo según la IA De acuerdo con lo que reveló la inteligencia artificial, el nombre considerado más atractivo es Alejandro. Este nombre no solo fue catalogado como el que mayor interés despierta en encuestas digitales, sino también como uno de los que "transmite más seguridad y confianza".

La investigación señala que los nombres influyen en la manera en la que somos percibidos y hasta pueden impactar en las primeras impresiones. Por eso, no resulta extraño que este resultado haya generado tantas reacciones en redes, donde muchos comenzaron a compartir si coinciden o no con el veredicto.