Inteligencia artificial descubrió cuáles serán las carreras que desaparecerán en 5 años y no tendrías que estudiar
La IA pone en jaque algunas profesiones porque puede reemplazarlas. Descubre cuáles son y por qué dejarán de ser importantes.
La inteligencia artificial llegó para cambiar la realidad laboral. Mientras algunos puestos de trabajo se adaptan o reinventan para no perder rentabilidad, otros bajan las manos y se despiden poco a poco. Frente a esta preocupación, esta es la carrera que no deberías estudiar porque dejará de ser importante en 5 años.
¿Qué será reemplazado por la IA?
Un operador de call center tradicional ya no será requerido por grandes empresas. Con el auge de los chatbots y asistentes virtuales que funcionan con IA, cada vez se requerirán menos personas en esta área. Los sistemas automatizados son capaces de resolver consultas frecuentes con mayor rapidez y costo.
Lo mismo sucederá con los cajeros de supermercado y bancos. Las cajas de autoservicio y aplicaciones móviles se multiplican, por lo que el rol de cajero está en caída. Las grandes cadenas prefieren robots porque reducen gastos y acelera la atención. Quizás exista una demanda de cajeros en localidades pequeñas.
Un repartidor de correspondencia también viaja hacia la desaparición. La casi nula circulación de cartas significó un gran golpe para los repartidores. Ahora que existen aplicaciones de mensajería y robots que llevan tus paquetes hasta la puerta de tu casa, será casi imprescindible el trabajo de un repartidor.
Los recepcionistas tampoco tendrán grandes ofertas de trabajo. La digitalización de reservas y sistemas automatizados con inteligencia artificial están reemplazando a estas personas que te esperan a la entrada y salida de cada hotel o consultorio. Sin dudas, es un gran golpe para este sector.