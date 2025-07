¿Indirecta para la China Suárez? El gesto de Eugenia Tobal que generó especulaciones

A raíz de esto, Benjamín Vicuña rompió el silencio para aclarar por qué no le había otorgado permiso a la China para viajar con sus hijos a Turquía. Sin embargo, decidió no responder al resto de las acusaciones. Desde entonces, tanto Pampita como el entorno del actor salieron a respaldarlo públicamente , destacando su rol como padre y desmintiendo las declaraciones de la actual pareja de Mauro Icardi.

Pero eso no fue todo. En medio del revuelo mediático, los usuarios en redes encontraron otro detalle que no pasó desapercibido: una publicación reciente de Eugenia Tobal, quien fue esposa de Nicolás Cabré cuando él conoció a la China. En aquel entonces, la actriz de Casi Ángeles había hecho declaraciones polémicas sobre Tobal, incluyendo una frase que quedó en la memoria colectiva: “No me importa Eugenia porque no tiene nada que ver conmigo, nunca fui su amiga”.