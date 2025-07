Horóscopo gitano: los signos zodiacales que no se bancan que los controlen

Puñal (Aries) tiene un radar muy afinado para detectar cualquier gesto que suene a control. Puede enamorarse fuerte, pero si siente que quieren manejarle la vida, se apaga. Estrella (Leo) tampoco se deja gobernar: necesita brillar en su eje, y cualquier intento de dirigirle los pasos se vive como una amenaza. En el caso de Hacha (Sagitario), la necesidad de libertad es más existencial. No soporta dar explicaciones a cada rato y se siente ahogado con rutinas que no elige.

El horóscopo gitano te ayuda a cerrar la semana con tranquilidad y equilibrio en este 23 de marzo. Foto: Imagen generada por MidJourney/MDZ El horóscopo gitano te ayuda a arrancar la semana con información clave para entender a las personas.

Copa (Acuario) es el último de esta lista, pero no el menos intenso. Puede ser afectuoso, pero necesita sentirse único incluso en pareja. No es que no ame: es que si lo obligás a ser alguien que no es, se apaga sin avisar. El horóscopo gitano le recuerda que el amor sano no tiene que ver con someter ni con obedecer, sino con elegir, todos los días, desde la libertad.