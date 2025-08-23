Hemos encontrado en Netflix una película de época brillante y que se va el 31 de agosto

Si te gustó el drama familiar de Los Bridgerton, no te puedes perder una de las obras que conquistó el corazón de muchos.

Netflix tiene una película inspirada en una novela inmortal y que enamora a diferentes generaciones. Para los amantes de las historias de época y clásicos literarios, debemos avisarles que les quedan pocos días para disfrutar de Mujercitas, una película que estrenó en 2019, pero que muchos siguen mencionando.

¿De qué trata esta película? Este drama de Netflix relata la vida de cuatro hermanas: Amy, Joe, Beth y Meg, las cuales viven con su madre en una Norteamérica que transita las consecuencias de la Guerra Civil. Cada hermana tiene una personalidad pero juntas te invitan a realizar un viaje colmado de sueños, amor y drama.

Greta Gerwig es la primera directora en alcanzar una taquilla de US$1.000 millones. Foto: Getty Images Greta Gerwig es la mente maestra detrás de esta película que se va de Netflix. Getty Images Como muchas películas de época, Mujercitas intenta mostrar que las mujeres quieren y pueden construir su destino alejadas de las normas sociales de aquella época en la que el matrimonio se mostraba como la única opción para sobrevivir y llevar una vida de pequeños lujos.

Esta es una obra de la gran Greta Gerwing, quien ha dirigido Barbie, y que respeta al máximo la novela de Louis May Alcott, pero la adapta a una pantalla grande con una estética deslumbrante, vestuario perfectamente diseñado -que se llevó un Oscar-, y un mensaje para mujeres que las alienta a perseguir sus sueños.