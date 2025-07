Happy Gilmore 2: Adam Sandler y Bad Bunny en la misma pantalla

Marketing y merchandising oficial

Para acompañar el estreno, Callaway lanzó una réplica funcional del icónico hockey stick putter de Happy Gilmore, con edición limitada y frases célebres como “ It’s All in the Hips”. Los fanáticos podrán conseguirlo desde el mismo día del estreno, junto con pelotas de golf y accesorios temáticos que celebran las frases y momentos más recordados.