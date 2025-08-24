Google presenta una herramienta con IA clave para los estudiantes que quieren sobresalir en sus exámenes

La inteligencia artificial llega para simplificar el estudio y reducir el estrés de muchos. Descubre cómo se llama y cómo funciona.

Google le da la bienvenida a su nueva herramienta pensada para estudiantes. Su nombre es Guided Learning y funciona con inteligencia artificial. Esta función estará disponible en Gemini, el chat que funciona con IA, y por el momento, sería completamente gratuita.

Google explicó que cientas de personas acuden al explorador para aprender algo nuevo y en esa línea es que crearon LearnLM, un grupo de modelos optimizados para el aprendizaje, basados en la investigación educativa, que fue diseñado junto a educadores, estudiantes y expertos en pedagogía.

google, inteligencia artificial Así se vería esta nueva herramienta de Google. Archivo. ¿Qué dijo Google? “El aprendizaje guiado con inteligencia artificial fomenta la participación mediante preguntas inquisitivas y abiertas que generan debate y brinda la oportunidad de profundizar es un tema”, explican desde Google. El objetivo es que comprendas a la perfección y lo hace acomodando las explicaciones según tus necesidades.

Una de las ventajas de esta nueva herramienta de Google es que proporciona respuestas ricas y multimodales (que incluyen imágenes, diagramas, videos y cuestionarios interactivos), que pueden ayudarte a desarrollar y evaluar tus conocimientos, sin importar de qué tema estén hablando.