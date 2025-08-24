Google presenta una herramienta con IA clave para los estudiantes que quieren sobresalir en sus exámenes
La inteligencia artificial llega para simplificar el estudio y reducir el estrés de muchos. Descubre cómo se llama y cómo funciona.
Google le da la bienvenida a su nueva herramienta pensada para estudiantes. Su nombre es Guided Learning y funciona con inteligencia artificial. Esta función estará disponible en Gemini, el chat que funciona con IA, y por el momento, sería completamente gratuita.
Google explicó que cientas de personas acuden al explorador para aprender algo nuevo y en esa línea es que crearon LearnLM, un grupo de modelos optimizados para el aprendizaje, basados en la investigación educativa, que fue diseñado junto a educadores, estudiantes y expertos en pedagogía.
¿Qué dijo Google?
“El aprendizaje guiado con inteligencia artificial fomenta la participación mediante preguntas inquisitivas y abiertas que generan debate y brinda la oportunidad de profundizar es un tema”, explican desde Google. El objetivo es que comprendas a la perfección y lo hace acomodando las explicaciones según tus necesidades.
Una de las ventajas de esta nueva herramienta de Google es que proporciona respuestas ricas y multimodales (que incluyen imágenes, diagramas, videos y cuestionarios interactivos), que pueden ayudarte a desarrollar y evaluar tus conocimientos, sin importar de qué tema estén hablando.
“El Aprendizaje Guiado representa un paso importante en nuestro camino para ayudar a todas las personas del mundo a aprender cualquier cosa. Reconocemos también que el camino a seguir presenta grandes posibilidades y una responsabilidad compartida para garantizar que la IA beneficie verdaderamente a todos los estudiantes. Esperamos seguir colaborando, investigando y recibiendo comentarios para que el Aprendizaje Guiado sea lo más útil posible para los estudiantes de todo el mundo”, expresó Google en su página.