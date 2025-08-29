¿Goblin o Monteverde? Quién ganó la dura pelea por el rating
Los canales de televisión se enfrentan por el rating y todos quieren ganar la batalla. ¿Cómo le fue a Canal 5 y Las Estrellas?
Tanto Las Estrellas como Canal 5 quieren ser las señales más vistas. Así es que apuestan todo a sus programaciones para liderar el rating. ¿A quién eligió el público en uno de los horarios centrales? En esta nota te lo contamos.
Canal 5 puso su energía en Goblin: El Guardián. Es una serie coreana, un drama (K-drama) conocida en inglés como "Goblin: The Lonely and Great God". Trata sobre un ser inmortal que busca una novia humana para terminar con su vida; gira en torno a Kim Shin, un general inmortal, y Ji Eun Tak, una estudiante que puede ver la espada que lo atraviesa.
El drama combina romance, fantasía y elementos de la mitología coreana. Ha ganado popularidad gracias a su historia, personajes carismáticos y una banda sonora memorable.
Las Estrellas, por su parte, apostó a Monteverde. Está protagonizada por Gabriel Soto y África Zavala, junto con Cynthia Klitbo, Ana Patricia Rojo, Arturo Carmona, Paulette Hernandez y Marcelo Córdoba en los roles antagónicos, acompañados por Alejandro Ibarra, Óscar Bonfiglio, Mario Morán, Fernanda Urdapilleta, Aldo Guerra, Ara Saldivar, Christian Ramos y María Alicia Delgado.
La historia sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja. Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.
¿Quién ganó la dura pelea por el rating?
El martes 26 de agosto, de acuerdo a HR Media, Las Estrellas con Monteverde llegó a 1,60 millones de televidentes; Canal 5 con Goblin alcanzó a 483 mil espectadores.