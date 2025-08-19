Florinda Meza reveló por qué no están online los capítulos de Los Caquitos

Al igual que varios artistas, Florinda Meza saltó al estrellato gracias a Roberto Gómez Bolaños y sus programas en la pantalla chica. Su trampolín a la fama fue Doña Florinda, la mujer que interpretó en la famosa vecindad de El Chavo del 8. Sin embargo, eso no fue lo único que hizo con Chespirito.

Ella también fue parte de Los Caquitos, una serie de sketches cómicos del programa Chespirito. En estos episodios, El Chómpiras, un ladrón torpe y despistado, forma equipo con otros personajes, como "El Peterete" y "El Botija", para llevar a cabo robos, generalmente con resultados desastrosos y cómicos.

En redes sociales, en varias ocasiones, Florinda Meza ha despejado dudas de sus admiradores. Ahora lo hizo con una especial inquietud. "¿Por qué no encuentro los capítulos de Los Caquitos (Botija Chimoltrufia, etc.) del año 1994? Debería estar en algún streaming. Me encantaba Los Caquitos“, le consultó una internauta.

Y ella respondió: "Porque esa negociación no se ha podido hacer. Yo voy a seguir insistiendo. Manden mensajes a Televisa para que sepan que ustedes quieren ver ese valioso material".