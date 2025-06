Florinda Meza guarda silencio tras la polémica serie de Chespirito y este sería el motivo

Florinda Meza volvió a ser tema de conversación. La serie de Chespirito mostró aspectos de su vida privada que no agradaron a todos. Doña Florinda, que venía señalando algunas desaveniencias, ahora guarda silencio y sería por motivos de plata.

La serie de Chespirito levanta polémicas

La serie despertó críticas, nostalgias y una buena cantidad de dudas. Entre ellas, la más comentada fue por qué Florinda Meza ha guardado silencio estos últimos días. No ha hecho publicaciones, no apareció en medios, no respondió a los periodistas.