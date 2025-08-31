Estudio advierte el peligro de guardar comida en un tupper y por qué evitarlo es esencial para la salud

Guardar comida en un tupper contamina la sangre, pulmones y placenta con pequeñas partículas.

Un estudio advirtió que guardar comida en un tupper o contenedor de plástico puede ser peligroso para la salud. Este material se convirtió en el aliado de esta época porque es ligero, barato y resistente. Sin embargo, descubrieron que quizás no es tan saludable guardar comida allí.

Un tupper contiene miles de sustancias químicas y algunas de ellas pueden llegar hasta tu comida, sobre todo a alimentos grasos, ácidos o calientes. Pero lo que más llamó la atención fue que el uso del microondas, el lavavajillas o los rayones aceleran la liberación de compuestos perjudiciales para la salud.

Un tupper puede contener cientas de partículas y dañar tu salud. No lo utilices para guardar tu comida.

Pero eso no es todo. Un tupper libera microplásticos, diminutas partículas que llegan a la sangre, pulmones y placenta. Estas pequeñas partículas se vinculan con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Aún no se conocen cuál de todos los compuestos son los responsables del daño, pero lo cierto es que pueden darte un gran problema.

El estudio destacó que los envases de plástico pueden contener hasta 20 mil sustancias químicas, como BPA (bisfenol), los ftalatos y los compuestos perfluoroalquilos. Los científicos notaron su presencia porque al verter agua caliente se liberaron partículas alcanzando hasta las 4,2 millones por centímetro cuadrado.