Este pan de remolacha es todo lo que está bien: receta rápida paso a paso

Si estás buscando una preparación casera, nutritiva y visualmente atractiva, esta receta de pan de remolacha es ideal. Su color intenso y su sabor suave lo convierten en una opción perfecta para acompañar cualquier comida, además de ser una manera deliciosa de incorporar vegetales a tu alimentación.

La remolacha es un vegetal con grandes beneficios nutricionales: aporta fibra, antioxidantes y vitaminas . Utilizarla en preparaciones de pan no solo agrega valor alimenticio, sino que también aporta un color vibrante y una humedad especial a la masa . El pan de remolacha es sencilla y puede realizarse con ingredientes comunes. Ideal para quienes buscan una alternativa creativa al pan blanco , te permite obtener un pan casero , esponjoso y con una corteza suave. Puede prepararse con harina blanca , integral o una mezcla de ambas, y permite agregar semillas o frutos secos si se desea. La remolacha cocida y procesada se integra fácilmente a la masa , y su sabor se vuelve muy sutil después del horneado. Es perfecta para hacer tostadas , sándwiches o acompañar ensaladas . A continuación, te explicamos paso a paso cómo preparar esta receta desde cero.

Esta receta de pan de remolacha es ideal para aprovechar remolachas cocidas que hayan quedado de otras preparaciones.

1 remolacha mediana cocida (aprox. 150 g), 500 g de harina de trigo (puede ser común, integral o mezcla), 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar, 250 ml de agua tibia (aproximadamente), 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva.

Con su color natural no es necesario utilizarcolorantes artificiales. La receta de pan de remolacha mejora el contenido nutricional del pan, sumando fibra, antioxidantes y vitamina C. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Una vez horneado, retirá el pan y dejá enfriar sobre una rejilla. Es importante esperar a que enfríe por completo antes de cortarlo, para que la miga termine de asentarse.

El pan de remolacha es una manera deliciosa y visualmente atractiva de sumar vegetales a tu alimentación diaria. Su preparación no requiere técnicas complicadas, y el resultado es un pan casero con una miga húmeda, un color natural vibrante y un sabor suave que combina perfectamente tanto con ingredientes dulces como salados. Es ideal para sorprender a invitados o renovar tus comidas diarias. Puedes conservarlo envuelto en un paño o en un recipiente hermético durante 2 a 3 días, o congelarlo en rebanadas para tenerlo siempre a mano. Anímate a probar esta receta: es simple, saludable y llena de color. ¡Y a disfrutar!