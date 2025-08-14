Presenta:

Este pan de remolacha es todo lo que está bien: receta rápida paso a paso

Receta de pan de remolacha casero, colorido, esponjoso y nutritivo. Ideal para preparar en casa y sumar vegetales de forma deliciosa y original.

Napsix

Sorprendé con esta receta de pan de remolacha natural.

Shutterstock

Si estás buscando una preparación casera, nutritiva y visualmente atractiva, esta receta de pan de remolacha es ideal. Su color intenso y su sabor suave lo convierten en una opción perfecta para acompañar cualquier comida, además de ser una manera deliciosa de incorporar vegetales a tu alimentación.

La remolacha es un vegetal con grandes beneficios nutricionales: aporta fibra, antioxidantes y vitaminas. Utilizarla en preparaciones de pan no solo agrega valor alimenticio, sino que también aporta un color vibrante y una humedad especial a la masa. El pan de remolacha es sencilla y puede realizarse con ingredientes comunes. Ideal para quienes buscan una alternativa creativa al pan blanco, te permite obtener un pan casero, esponjoso y con una corteza suave. Puede prepararse con harina blanca, integral o una mezcla de ambas, y permite agregar semillas o frutos secos si se desea. La remolacha cocida y procesada se integra fácilmente a la masa, y su sabor se vuelve muy sutil después del horneado. Es perfecta para hacer tostadas, sándwiches o acompañar ensaladas. A continuación, te explicamos paso a paso cómo preparar esta receta desde cero.

Una excelente opción para integrar vegetales a tu dieta.
Esta receta de pan de remolacha es ideal para aprovechar remolachas cocidas que hayan quedado de otras preparaciones.

Ingredientes

1 remolacha mediana cocida (aprox. 150 g), 500 g de harina de trigo (puede ser común, integral o mezcla), 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar, 250 ml de agua tibia (aproximadamente), 2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva.

Desarrollo paso a paso para que prepares pan de remolacha

  1. Lava bien la remolacha y cocínala entera, con piel, en una olla con agua hasta que esté tierna (entre 30 y 40 minutos). Luego, déjala enfriar, pélala y procésala en licuadora o procesadora con un poco del agua de cocción o agua limpia hasta formar un puré liso. Reservá.
  2. En un recipiente pequeño, coloca la levadura seca, el azúcar y unas cucharadas del agua tibia. Mezcla suavemente y deja reposar unos 10 minutos, hasta que se forme espuma en la superficie. Esto indica que la levadura está activa.
  3. En un bol grande, coloca la harina y la sal. Mezcla para distribuir bien los ingredientes secos. Si vas a usar harinas integrales o combinadas, puedes ajustar la cantidad de agua después, ya que absorben más líquido.
  4. Agrega al bol el puré de remolacha, la mezcla de levadura activada, el aceite y el resto del agua tibia. Mezcla primero con una cuchara o espátula, y luego comienza a amasar con las manos hasta integrar todos los ingredientes. La masa debe quedar húmeda pero manejable.
  5. Amasa durante 8 a 10 minutos sobre una superficie limpia, hasta lograr una masa suave y elástica. Si es necesario, espolvorea con un poco de harina. Forma un bollo, colócalo en un recipiente limpio, cubrilo con un paño y deja reposar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen (aproximadamente 1 hora).
  6. Una vez que la masa haya levado, desgasifícala suavemente con las manos. Dale forma de pan (puede ser en forma de bollo o alargado) y colócalo sobre una placa para horno aceitada o cubierta con papel manteca. Dejá leudar nuevamente por 30 a 40 minutos.
  7. Enciende el horno a 180°C. Si lo deseás, puedes pincelar la superficie del pan con un poco de agua o aceite y espolvorea si lo deseas con semillas (sésamo, chía o amapola) antes de hornear.
  8. Lleva el pan al horno precalentado y cocina durante 35 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al golpearlo suavemente en la base suene hueco. El tiempo puede variar según el tamaño y tipo de horno. Si usás moldes pequeños, el tiempo de cocción será menor.
Con su color natural no es necesario utilizarcolorantes artificiales.
La receta de pan de remolacha mejora el contenido nutricional del pan, sumando fibra, antioxidantes y vitamina C.

De la cocina a tu mesa

Una vez horneado, retirá el pan y dejá enfriar sobre una rejilla. Es importante esperar a que enfríe por completo antes de cortarlo, para que la miga termine de asentarse.

El pan de remolacha es una manera deliciosa y visualmente atractiva de sumar vegetales a tu alimentación diaria. Su preparación no requiere técnicas complicadas, y el resultado es un pan casero con una miga húmeda, un color natural vibrante y un sabor suave que combina perfectamente tanto con ingredientes dulces como salados. Es ideal para sorprender a invitados o renovar tus comidas diarias. Puedes conservarlo envuelto en un paño o en un recipiente hermético durante 2 a 3 días, o congelarlo en rebanadas para tenerlo siempre a mano. Anímate a probar esta receta: es simple, saludable y llena de color. ¡Y a disfrutar!

