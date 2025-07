"Estaba re hot": Graciela Alfano recordó su relación con Carlos Menem

“Ponele que se enamoró. Es lo que él decía. Estaba re hot (conmigo). Básicamente yo, como digo, me enamoré del tipo de las patillas, del caudillo, de ese hombre ‘wow’. Otra fantasía mía”, relató Alfano, quien hoy tiene 72 años. Y aunque por aquel entonces estaba casada con Enrique Capozzolo, funcionario de ese gobierno, reveló detalles de sus encuentros .

Según Alfano, Menem solía invitarla a Olivos, pero ella se negaba : “Ni loca voy a Olivos, me ve todo el mundo. A ver si nos entendemos, vos sos presidente hace dos minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años”, contó que le respondía.

Además, afirmó no haber visto aún la serie sobre su vida, aunque sí reconoció haber presenciado varios aspectos profundos del presidente: “Vi muchas cosas y aprendí muchísimas cosas”, dijo. Y agregó: “Él era brujo, tenía rituales. Tenía un par de cuadros ahí de dos caras masculinas que realmente eran muy fuertes. No sé cómo definirlas. Iban a verlo chamanas, brujas… eso me parece que está en la serie”.