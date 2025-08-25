Está en Netflix un documental que emociona a todos y que incluye la historia de un famoso videojuego

Aunque pocos lo crean, este documental de Netflix revela cómo un juego le cambió la vida a un niño.

En un momento donde la violencia y los videojuegos están más que vinculados, Netflix tiene un documental que relata una historia conmovedora. Esta película fue nominada a los Premios Emmy y ganó el premio del público en festivales de cine de Sundance y Toronto, algunos de los más importantes de la industria.

¿De qué trata este documental? Netflix acerca La singular vida de Ibelín, la historia de Mats Steen, un joven que padece una enfermedad degenerativa y que encontró en un videojuego un refugio en donde podía hacer lo que quisiera. World of Warcraft es uno de los títulos más populares y exitosos, y que significó un refugio para este pequeño.

netflix, la singular vida de ibelín El documental de Netflix de 2024 que resurgió en redes sociales. Archivo. Desde 2004, WOW permite crear un avatar y sumergirse en un lugar de fantasía donde las aventuras están a la orden del día. En este mundillo, los jugadores pueden interactuar con otros usuarios, unirse a grupos, combatir en batallas épicas y explorar un universo en constante evolución.

Este videojuego fue usado por Mats bajo el nombre de Ibelín. A partir de este personaje, el joven entabló amistades, vivió aventuras y encontró el amor, sin mencionar su enfermedad ni conocer a otro jugador en la vida real.