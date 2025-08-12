Está en Netflix la película más romántica de Anne Hathaway que estrenó en los 2000 y dura menos de dos horas

La película fue nominada a los Globo de Oro y tiene a Jake Gyllenhaal como interés amoroso. La química entre ellos te conquistará y te emocionará.

Netflix tiene una reliquia de los 2000, época en el que las comedias románticas dejaron de ser simplemente películas y se convirtieron en pequeñas obras que despiertan múltiples emociones. Esta película está protagonizada por la aclamada Anne Hathaway y el galán Jake Gyllenhaal.

Amor y otras drogas es una historia en donde el amor logra cambiar a personas y deja una profunda reflexión. Aquí se mezcla la pasión con la vulnerabilidad, el deseo con la enfermedad y el amor con decisiones difíciles. Y cada escena te deja atrapado pensando en lo siguiente que sucederá.

¿De qué trata la película? Anne Hathaway.jpg La película de Netflix que tiene una gran historia y un elenco sorprendente. Archivo MDZ La película presenta a Hathaway como una mujer magnética, valiente y con una fragilidad emocional que traspasa la pantalla. Su rechazo a las relaciones la caracteriza y la acompaña durante todo el film. Pero también es acompañada por Gyllenhaal, un apasionado amante que transforma la perspectiva de la mujer.

Amor y otras drogas fue estrenada en 2010 y recibió dos nominaciones a los Globo de Oro. Una para Anne Hathaway como mejor actriz de comedia o musical, y otra para Jake como mejor actor. De hecho, la crítica la valoró como una historia de valentía y de entrega.