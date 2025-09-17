El truco para aprovechar al máximo la inteligencia artificial de tu celular Samsung

Aprovecha a la inteligencia artificial para hacer tareas más rápidas o conseguir mejores resultados en contenidos.

Los últimos modelos de Samsung incluyen a Galaxy AI, la inteligencia artificial que promete ayudarte en tu día a día. Pero el problema es que muchos usuarios no saben cómo usarla, y sin querer, están perdiendo un montón de oportunidades. A continuación te contamos cuáles son los trucos.

Esto es lo que debes saber sobre la inteligencia artificial de Samsung La inteligencia artificial de Samsung te ayuda a escribir mensajes usando un asistente. Esta función está disponible en cualquier aplicación y la activas manteniendo pulsado en el campo de escritura para que se abra el menú de opciones. Con la IA podrás redactar, organizar y mejorar tus textos.

galaxy ai La inteligencia artificial de Samsung que te ayuda en tus tareas. Archivo.

En cuanto a fotografías, la inteligencia artificial de Google te ayuda a enderezar o rellenar huecos que quedan en las esquinas. Si quieres, puedes hacer un dibujo a mano en la foto y hacer que se convierta en un elemento realista.

En colaboración con Google, Galaxy AI te permite rodear algo que ves en la pantalla para que el buscador lo encuentre. Para usar esta función tienes que tener en tu pantalla lo que quieres buscar y mantener pulsado el botón de inicio pidiéndote que hagas un círculo. Y cuando lo rodees, Google lo buscará.