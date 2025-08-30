El sorprendente video de una cámara de seguridad que muestra una intensa tormenta de arena en Estados Unidos

Una familia captó cómo su ciudad se cubrió de polvo y el video no tardó en hacerse viral. Echa un vistazo a este fenómeno natural.

Una tormenta de arena azotó Phoenix, Estados Unidos. Una familia de la ciudad utilizó su cámara de seguridad para grabar la llegada de este fenómeno que provocó cortes de energía y riesgos para quienes circulaban en autopistas. Si bien es un evento cotidiano para muchos ciudadanos, quienes no viven en zonas de tormentas de arena pueden ser sorprendidos con este video.

En el pequeño corto se ve cómo el cielo cambia de color de un celeste a un marrón oscuro rápidamente. Esta transformación llega acompañada de fuertes ráfagas de viento que impactan contra la cámara. Pero lo que más llamó la atención es que se ven circulando algunos autos incluso un camión en envíos de una marca muy conocida.

El video viral Embed - Download (1)

La tormenta es conocida localmente como Haboob y en algunas zonas cubrió la región reduciendo la visibilidad en algunos tramos hasta menos de 400 metros. Una testigo explicó que no podía ver su mano frente a su cara si la sacaba fuera del coche. Remarcó que era una tormenta intensa.

A veces las tormentas son tan densas que los ciudadanos pueden saborear el polvo, incluso si están dentro de un refugio o auto. Las ráfagas pueden ser tan fuertes que sacuden a autos pequeños. Pero lo que se recomienda es no perder la calma y buscar un lugar seguro para evitar accidentes.