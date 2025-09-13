El significado de que aparezcan lombrices en tu jardín

Las lombrices generan abono natural que nutre el jardín y mejora la calidad de la tierra sin gastar dinero.

Las lombrices indican que el suelo está vivo y equilibrado: una señal positiva para tu jardín. Foto: Shutterstock

Encontrar lombrices en el jardín puede generar inquietud, pero según expertos, su aparición es una excelente noticia. Estos pequeños insectos no solo indican que el suelo está vivo, sino que cumplen funciones clave para mantenerlo fértil, aireado y saludable.

Por qué las lombrices son buenas para el jardín Las lombrices suelen aparecer en suelos ricos en materia orgánica, húmedos y bien oxigenados. Si usás compost, mantillo o restos vegetales, es probable que hayan llegado atraídas por las condiciones ideales para alimentarse y reproducirse. También pueden salir a la superficie después de lluvias o riegos intensos. No es algo negativo: están cumpliendo su función ecológica.

shutterstock_2594397425 El humus de lombriz transforma tu jardín en un espacio fértil, equilibrado y lleno de vida. Foto: Shutterstock

Los beneficios de tener lombrices en la tierra de nuestro jardín son numerosos. Entre estos encontramos que aportan aireación al suelo al poder cavar túneles, también actúan como abono natural ya que sus excrementos son altamente nutritivos, conocidos como humus de lombriz. Por otro lado, encontramos también que sus túneles ayudan a conservar el agua en la tierra y que reducen las plagas.

Espiritualmente, también se las asocia con la prevención de problemas mayores, como inundaciones o desequilibrios ambientales. Sin embargo, si aparecen en exceso en macetas de interior o hay olor desagradable, puede ser señal de demasiada humedad o materia en descomposición. En ese caso, conviene revisar el drenaje.