El secreto de Google para crear una imagen con inteligencia artificial y que parezca real

Para sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial de Google tienes que saber cómo escribirle. Descubre cómo hacerlo.

Para generar una imagen con inteligencia artificial que casi parezca real es importante escribir un buen prompt. Esta es una instrucción que se le da al sistema para que genere un resultado específico y aquí la claridad es fundamental para obtener respuestas útiles y de alta calidad.

Este es el truco de Google El primer consejo de Google es definir quién o qué aparecerá en la imagen. Ser específico ayuda a que la IA genere lo que deseas. Por ejemplo, la inteligencia artificial no hará la misma imagen si le dices que quieres a una niña bailando o que quieres a una niña rubia, de mediana estatura y con traje de colores bailando.

La composición de la imagen es fundamental y muchos la olvidan. Por eso es importante que le indiques a la IA en qué parte quieres a tu personaje o desde qué perspectiva quieres que se vea. Si tienes conocimientos de composición dile que quieres un primerísimo plano, plano general, ángulo bajo o retrato.

Determinar la acción también es importante. Describe qué quieres que haga tu sujeto para que la imagen sea dinámica y coherente. Puedes decirle a Gemini de Google que quieres a un hada preparando una taza de café mientras se abanica o que lance un hechizo mágico, por ejemplo.