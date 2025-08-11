El hijo de Chris Martin da un salto a la música con un toque indie único

Lejos de la sombra de Coldplay, el hijo menor de Chris Martin, a sus 19 años, impone su estilo indie en la música.

Moses Martin hace ruido en la música. Con apenas 19 años, el hijo menor de Chris Martin y Gwyneth Paltrow ha decidido presentarse al mundo con un estilo propio, y muy distinto al de su famoso padre.

El hijo de Chris Martin con un estilo alejado de Coldplay En un reciente video que se viralizó, Moses canta y compone para Dancers, una banda emergente que mezcla influencias indie con una energía juvenil que atrapa. Su voz tiene un timbre fresco, y su presencia en el escenario transmite una confianza que sorprende para alguien que recién comienza a pisar escenarios.

En redes sociales, el video recibió una avalancha de comentarios positivos. Entre ellos destacó el mensaje de su madre, Gwyneth Paltrow, quien no perdió la oportunidad de mostrar su orgullo. Esa combinación de apoyo familiar y talento propio está generando curiosidad sobre hasta dónde podrá llegar Moses con su propuesta.