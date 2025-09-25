El error que seca tu planta de jade y pudre sus raíces sin que lo notes
El secreto que nadie cuenta sobre la planta de jade y la repentina muerte de sus raíces. Sigue estos trucos.
La planta de jade sorprende con su resistencia y su fama de atraer prosperidad, pero también sufre cuando el cuidado se descuida. Este clásico de la tradición china, regalado como símbolo de abundancia, puede crecer años y lucir fuerte, sin embargo un error frecuente termina marchitando sus raíces y deja a muchos jardineros frustrados.
Cómo cuidar tu jade
El jade necesita un riego equilibrado. Un exceso de agua es el enemigo más común y el que destruye sus raíces. Cuando la maceta retiene humedad durante demasiado tiempo, la base de la planta comienza a pudrirse y las hojas carnosas se ablandan. Esa señal indica que el sistema interno ya está en peligro.
Un sustrato adecuado marca la diferencia. La mezcla ideal incluye perlita y fibra de coco, materiales que facilitan el drenaje y evitan la acumulación de agua. Una tierra compacta atrapa la humedad y acelera el deterioro de la raíz. Cambiar el medio a tiempo ayuda a recuperar ejemplares que muestran señales de daño.
La ubicación también influye en su desarrollo. El jade se adapta a interiores y exteriores, pero agradece la semisombra y la luz indirecta. En espacios abiertos, alcanza mayor tamaño y sus ramas se vuelven fuertes y flexibles. Una exposición directa y prolongada al sol, en cambio, quema sus hojas y debilita el tallo.
Podar con cuidado mantiene la estructura equilibrada. Cortar las ramas cuando se alargan demasiado favorece el crecimiento lateral y evita que la planta se vuelva frágil. Además, las ramas flexibles permiten usar alambres para guiar su forma sin romperlas, una práctica común para quienes buscan un aspecto más decorativo.