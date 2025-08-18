El entrenamiento de pilates de 15 minutos para principiantes y que te ayudará fortalecer

Diseñada por una instructora de pilates que mejora la fuerza, la flexibilidad y el dolor de espalda.

Un entrenamiento de pilates puede ser complicado para principiantes. Esta disciplina es la última moda y combina movimientos simples pero efectivos que te permiten tonificar mientras ganas flexibilidad. Y si quieres iniciarte en esta disciplina, esta es la rutina perfecta para ti.

Este entrenamiento de fuerza de bajo impacto está diseñado para ganar fuerza y estabilidad en el core, al mismo tiempo mejora la flexibilidad, la postura y la fuerza en general, aseguró Lanae Rhodes, instructora certificado de Pilates en Nueva York y entrenadora personal certificada.

ejercicio.jpg El entrenamiento de pilates que puedes hacer en casa. Archivo. Aunque sea un entrenamiento básico tiene movimientos que disminuyen el dolor de espalda y mejora la salud en general. Pero también te ayuda a controlar mejor la respiración y relajarte mientras tonificas todos tus músculos. Cabe destacar que esto te ayudará en movimientos cotidianos como agacharte para recoger algo o girar rápidamente, etc.

Antes de iniciar ten en cuenta que cada uno tiene una flexibilidad y estilo de vida que pueden resultar un poco incómodos al principio, pero que con el tiempo se irá suavizando y empezará a sentirse más natural. Coge una colchoneta y comienza con este entrenamiento de 15 minutos.