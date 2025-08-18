El entrenamiento de pilates de 15 minutos para principiantes y que te ayudará fortalecer
Diseñada por una instructora de pilates que mejora la fuerza, la flexibilidad y el dolor de espalda.
Un entrenamiento de pilates puede ser complicado para principiantes. Esta disciplina es la última moda y combina movimientos simples pero efectivos que te permiten tonificar mientras ganas flexibilidad. Y si quieres iniciarte en esta disciplina, esta es la rutina perfecta para ti.
Este entrenamiento de fuerza de bajo impacto está diseñado para ganar fuerza y estabilidad en el core, al mismo tiempo mejora la flexibilidad, la postura y la fuerza en general, aseguró Lanae Rhodes, instructora certificado de Pilates en Nueva York y entrenadora personal certificada.
Aunque sea un entrenamiento básico tiene movimientos que disminuyen el dolor de espalda y mejora la salud en general. Pero también te ayuda a controlar mejor la respiración y relajarte mientras tonificas todos tus músculos. Cabe destacar que esto te ayudará en movimientos cotidianos como agacharte para recoger algo o girar rápidamente, etc.
Antes de iniciar ten en cuenta que cada uno tiene una flexibilidad y estilo de vida que pueden resultar un poco incómodos al principio, pero que con el tiempo se irá suavizando y empezará a sentirse más natural. Coge una colchoneta y comienza con este entrenamiento de 15 minutos.
El entrenamiento perfecto
Los ejercicios que tienes que hacer son bird dog, abdominales plancha, puente de caderas con elevación de pierna, elevación de piernas de costado, patadas circulares, patada de burro en cuadrupedia, extensión de piernas en cuadrupedia, extensión espinal, plancha lateral y plancha de antebrazo.