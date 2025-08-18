El Diablo viste a la moda 2: el sorprendente cambio de Emily Blunt en su regreso

Aún no hay fecha confirmada de estreno, pero cada filtración alimenta la expectativa. El diablo viste a la moda 2 promete.

Algunas películas marcan generaciones enteras, y El diablo viste a la moda es una. Tras casi dos décadas de su estreno, la historia vuelve con una secuela que ya está generando gran expectación. El reciente adelanto reveló a Emily Blunt con un look inesperado, y la emoción entre los fans creció al instante.

El diablo viste a la moda genera expectativas La actriz regresa en la piel de Emily Charlton, asistente personal de la temida Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. En esta ocasión, la sorpresa fue verla dejar atrás su cabello rojizo para adoptar una melena platinada que promete darle un aire distinto al personaje. El cambio ya circula en redes sociales con cientos de comentarios.

diablo Las grabaciones se están realizando en las calles de Nueva York, lo que permitió a los curiosos captar imágenes inéditas. Allí se pudo ver a Anne Hathaway retomando su papel de Andy Sachs, acompañada nuevamente por Stanley Tucci como Nigel. La reunión de este elenco legendario refuerza la expectativa de lo que podría ser una de las secuelas más comentadas del año.

Emily Blunt fue vista en distintas escenas: primero con su tono cobrizo habitual y luego con la transformación que más sorprendió, un rubio blanco que cambia por completo la forma en que el público recuerda a su personaje. Esa decisión estilística deja claro que la secuela no solo será un reencuentro, sino también una reinvención.