El consejo para bajar de peso está oculto en este sencillo pero efectivo hábito

Si quieres disminuir tu grasa abdominal, estos 3 secretos te ayudarán a lograrlo. Lo mejor es que no se trata de una dieta.

Bajar de peso es el objetivo de muchos, pero cuando llega cierta edad cuesta un poco más mantenerse en forma. Si bien tendrás que hacer un pequeño esfuerzo extra, no significa que sea imposible. A continuación te contamos cuáles son los 3 hábitos que deberías cambiar para encontrar tu mejor versión.

Esto es lo que debes saber para bajar de peso El primero de ellos es comer más pero mejor. Muchos se sorprenden cuando los profesionales recomiendan comer más, pero lo que no saben es que en esas cantidades se encuentran las porciones necesarias de nutrientes que el cuerpo necesita. Si mantienes los nutrientes a raya, te sentirás saciado por más tiempo y evitarás los picoteos entre comidas.

Bajar de peso8.jpg Acude a un profesional para que te acompañe en tu proceso para bajar de peso. Archivo.

Otro consejo es dejar de hacer cardio en exceso. El secreto para bajar de peso es combinar ejercicios aeróbicos con entrenamientos de fuerza. Al contrario de lo que muchos creen, las rutinas de fuerza ayudan a quemar más calorías que un entrenamiento de cardio. Recuerda consultar a un profesional antes de hacer una actividad de riesgo.

En línea con el primer consejo, es necesario que incorpores carbohidratos a tus platillos diarios. El pan integral es una gran opción porque contiene más fibra que un pan blanco, aunque se pueden comer ambos por igual. Tampoco hay que subestimar el valor nutricional de los fideos y el arroz, sobre todo cuando realizas entrenamientos de fuerza.