El Chavo del 8: qué fue de la vida de Don Román, el primo de Don Ramón

Don Ramón tenía un primo, Don Román, que apareció en tres episodios de El Chavo del 8. Aquí te contamos qué pasó con Germán Robles.

Don Román apareció en tres episodios del famoso programa cómico mexicano de Chespirito. El apareció en el ciclo por una breve ausencia de Ramón Valdés, quien se ponía en la piel de Don Ramón. El actor estaba con un problema de salud y debió faltar a algunas de las grabaciones.

rating Don Román en El Chavo del 8

El actor que interpretó a Don Román fue Germán Robles y fue convocado para la vecindad cuando su nombre ya era bastante popular en México. El alcanzó reconocimiento mundial en el film mexicano El vampiro y El ataúd del vampiro.

Participó en decenas de producciones audiovisuales tanto como actor, como de actor de doblaje. Se lució en División narcóticos, El hombre propone, El zurdo, The Phantom Gunslinger, El jardín de la tía Isabel, La paloma de Marsella, El secreto, Piratas del Caribe: El cofre de la muerte y Ratatouille.