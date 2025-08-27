El Chavo del 8: qué fue de la vida de Don Román, el primo de Don Ramón
Don Ramón tenía un primo, Don Román, que apareció en tres episodios de El Chavo del 8. Aquí te contamos qué pasó con Germán Robles.
El Chavo del 8, la tira creada por Roberto Gómez Bolaños, logró que los personajes de la famosa vecindad se instalaran en el corazón de miles y miles de televidentes. Sin embargo, hubo algunos que pasaron desapercibidos para los espectadores. Tal fue el caso de Don Román, el primo de Don Ramón.
Don Román apareció en tres episodios del famoso programa cómico mexicano de Chespirito. El apareció en el ciclo por una breve ausencia de Ramón Valdés, quien se ponía en la piel de Don Ramón. El actor estaba con un problema de salud y debió faltar a algunas de las grabaciones.
El actor que interpretó a Don Román fue Germán Robles y fue convocado para la vecindad cuando su nombre ya era bastante popular en México. El alcanzó reconocimiento mundial en el film mexicano El vampiro y El ataúd del vampiro.
Participó en decenas de producciones audiovisuales tanto como actor, como de actor de doblaje. Se lució en División narcóticos, El hombre propone, El zurdo, The Phantom Gunslinger, El jardín de la tía Isabel, La paloma de Marsella, El secreto, Piratas del Caribe: El cofre de la muerte y Ratatouille.
Qué fue de la vida de Don Román, el primo de Don Ramón en El Chavo del 8
Robles falleció el 21 de noviembre de 2015, a los 86 años de edad, a causa de complicaciones de salud derivadas por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sus cenizas fueron repatriadas, por su familia, a Peñarrubia (poblado de Asturias, España), y se desconoce qué ocurrió con ellas: si fueron colocadas o esparcidas donde sepultaron a sus padres.