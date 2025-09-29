El celular que compite con el iPhone 17 está de oferta en Walmart

Lo mejor de la tecnología está de oferta y lo puedes encontrar en la página web del supermercado. No te pierdas esta oportunidad.

Desde el lanzamiento del iPhone 17, Walmart tiene una gran cantidad de ofertas en su página web. En este caso, el supermercado ofrece un descuento único para el Google Pixel 9 que puedes conseguir a tan solo $675 dólares. Este es un modelo que pisa fuerte en el mercado y tiene varias características que deberías conocer.

¿Por qué aprovechar esta oferta de Walmart? El Google Pixel 9 tiene un sistema operativo Android que ofrece una interfaz cuidada y un funcionamiento rápido, integrado con las herramientas de inteligencia artificial de Google. En cambio, el iPhone 17 ejecuta iOS que ofrece un ecosistema cerrado, seguro y con actualizaciones constantes, pero más caro.

google pixel 9 La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. Archivo.

En cuanto a pantalla y diseño, el Pixel 9 tiene una pantalla con un brillo máximo superior, por lo que puedes disfrutar de tu contenido en exteriores. Además, su diseño tiene un módulo de cámara distinto, perfecto para quienes quieren destacar. Si bien el iPhone 17 cuenta con una pantalla de alta calidad, no es tan eficiente a la luz del sol.

Por otro lado, el sistema de cámaras de cada modelo tiene sus diferencias. El Pixel 9 destaca por su cámara mejorada con IA, lo que permite un mayor control y calidad natural de imagen, además de un sensor de huellas integrado. El iPhone 17 tiene una cámara preferible para la grabación de video y mejores fotografías en entornos de poca luz.