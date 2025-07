El alimento secreto que te ayuda a aliviar los síntomas de alergia e inflamación

El alimento y la alergia están más relacionados de los que crees. Si bien asociamos la alergia al polen y al polvo, un cuerpo inflamado es mucho más propenso a este estado. La causa de la inflamación puede ser por una dieta rica en ultraprocesados, azúcares, alcohol y falta de sueño. Por eso, si sufres alergia y tu alimentación no es balanceada, esto es lo que tienes que saber.

El alimento que ayuda a reducir la alergia

Los alimentos que no pueden faltar son aquellos que tienen vitamina C. Las cerezas, los kiwis, los cítricos o los frutos rojos ayudan a la liberación de histamina, la responsable de gran parte de los síntomas alérgicos. Muchos estudios han revelado que la vitamina C actúa como un potente antioxidante y anti histamínico.