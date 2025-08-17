El alimento que funciona como un laxante natural y es perfecto para aliviar el estreñimiento

Seguro encuentras algún alimento en tu alacena que te ayudará a mejorar tu estómago. Descubre cuáles serán tus próximos aliados.

El alimento se puede convertir en tu mejor aliado a la hora de combatir el estreñimiento. Cuando estás de viaje, estresado o no haces ejercicio regularmente, a tu cuerpo le cuesta deshacerse de la material fecal. Pero la buena noticia es que algunos alimentos, que todos tienen en casa, funcionan como un laxante natural y te ayudarán a mejorar la circulación.

El estreñimiento es una sensación en el abdomen que aparece cuando el intestino no se ha vaciado correctamente. Esto sucede porque los alimentos se mueven lentamente por los intestinos y se absorbe agua de más, dificultando la circulación y eliminación. Esto puede tener diferentes motivos como falta de agua, dieta baja en fibra, poca actividad física, etc.

Caminar caminata.jpg Caminar trae grandes beneficios para tu salud. Pero tienes que complementarlo con un alimento que evite el estreñimiento. Archivo. El alimento que te ayudará con el estreñimiento Un alimento que te ayudará con el estreñimiento es el agua. Mantenerse hidratado es excelente para activar el sistema digestivo e hidratar a todo el cuerpo. El agua tiene la función de lubricar todo y reincorporar líquidos al cuerpo, lo que ayuda a ablandar las heces y estimular el vaciado del colon.

El yogur también se convertirá en tu aliado. Su alto contenido de probióticos ayuda a los intestinos porque restablecen la microbiota intestinal. Es un hecho que todos tenemos bacterias, pero si estas no funcionan correctamente, provocan indigestión, hinchazón y cambios intestinales que pueden ser perjudiciales.