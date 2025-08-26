El alimento que está manchando tus dientes y quitándoles color y quizás lo ingieres todos los días

Algunos hábitos cotidianos están limitando el brillo de tus dientes. Descubre cuáles son y cómo evitar que se amarilleen.

Además de nutrientes, un alimento cuenta con ácidos que podrían estar afectando el brillo de tus dientes. Piensa en tus fotos favoritas en las que sales sonriendo, ¿notas tu sonrisa se ve apagada?. Esto sucede porque a medida que crecemos, el esmalte de los dientes se debilita y deja expuesta la capa amarilla llamada dentina.

Los alimentos que manchan tus dientes A pesar de que nutricionistas y médicos nos remarcan la importancia de comer frutas y verduras, algunas de ellas son ácidas. Así como el lenguaje bucal ácido puede debilitar el esmalte dental, los ácidos que se incluyen en los cítricos, los tomates, las piñas, el vinagre, las bebidas carbonatadas, algunas bebidas deportivas y aderezos,también tienen el mismo efecto.

tomate.jpg El alimento que mancha tus dientes. Archivo. Pero esto no significa que debas eliminarlos por completo de tu vida. Algunos de los alimentos mencionados son una fuente de nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento humano. Lo que sí se recomienda es beber un poco de agua después de comer o beber ya que enjuaga un poco la dentadura.

Por otro lado, los investigadores también señalaron el café, una de las bebidas más populares del mundo y que muchos consumen a diario. Si bien puede aumentar la longevidad gracias a la cafeína y sus antioxidantes, es una bebida perjudicial para los dientes porque mancha y debilita su esmalte.