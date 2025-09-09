Dormir siesta no es flojera ni pecado: por qué debes hacerlo
Dormir bien durante la noche sigue siendo la base de una vida sana, pero la siesta funciona como un complemento poderoso.
Dormir un rato en la tarde no es señal de pereza ni de falta de productividad. Es una necesidad natural del cuerpo para recargar energía y mejorar el rendimiento mental. Una siesta corta actúa como un reinicio interno que limpia el cansancio acumulado, mejora la memoria y favorece el equilibrio emocional en medio de la rutina.
Reiníciate con una siesta
Cuando el sueño se interrumpe durante la noche o las jornadas son demasiado exigentes, el organismo pide un respiro. Ese momento de descanso breve permite que el cerebro procese información y libere sustancias que reducen la sensación de agotamiento.
El secreto está en la duración. Dormir más de media hora durante el día genera el efecto contrario: una sensación de pesadez que cuesta sacudirse. En cambio, una siesta de 20 minutos es suficiente para despertar con ligereza, como si alguien hubiera presionado el botón de reinicio. No se trata de dormir profundamente, sino de entrar en una fase ligera que aporta vitalidad.
Lo interesante es que este hábito no es exclusivo de quienes trabajan desde casa o tienen horarios flexibles. El cuerpo agradece esos minutos de pausa, y la productividad se multiplica sin necesidad de esfuerzo extra.
Además del beneficio en la memoria y el ánimo, una siesta corta ayuda a reducir los niveles de estrés. Al bajar la presión interna, se regulan hormonas que suelen alterarse con el ritmo acelerado de la vida urbana. Para aprovecharlo, lo ideal es buscar un lugar tranquilo, apagar notificaciones y marcar el tiempo con una alarma. Así se evita caer en un sueño prolongado que desordene la noche.