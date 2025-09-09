Dormir siesta no es flojera ni pecado: por qué debes hacerlo

Dormir bien durante la noche sigue siendo la base de una vida sana, pero la siesta funciona como un complemento poderoso.

Dormir un rato en la tarde no es señal de pereza ni de falta de productividad. Es una necesidad natural del cuerpo para recargar energía y mejorar el rendimiento mental. Una siesta corta actúa como un reinicio interno que limpia el cansancio acumulado, mejora la memoria y favorece el equilibrio emocional en medio de la rutina.

Reiníciate con una siesta Cuando el sueño se interrumpe durante la noche o las jornadas son demasiado exigentes, el organismo pide un respiro. Ese momento de descanso breve permite que el cerebro procese información y libere sustancias que reducen la sensación de agotamiento.

pexels-miriam-alonso-7622514.jpg siesta dormir Pexels

El secreto está en la duración. Dormir más de media hora durante el día genera el efecto contrario: una sensación de pesadez que cuesta sacudirse. En cambio, una siesta de 20 minutos es suficiente para despertar con ligereza, como si alguien hubiera presionado el botón de reinicio. No se trata de dormir profundamente, sino de entrar en una fase ligera que aporta vitalidad.

Lo interesante es que este hábito no es exclusivo de quienes trabajan desde casa o tienen horarios flexibles. El cuerpo agradece esos minutos de pausa, y la productividad se multiplica sin necesidad de esfuerzo extra.