Dile adiós a la flacidez con este ejercicio para brazo y espalda

Para tonificar existe un entrenamiento que no falla. Descubre qué ejercicio tienes que hacer para ganar más fuerza y disminuir la grasa corporal.

Entrenar espalda y brazo es tan importante como ejercitar el abdomen y las piernas. El primer grupo de músculos es esencial porque se utilizan para sostener la columna vertebral, mejorar la postura y facilitar actividades cotidianas. A continuación te diremos cuáles son los ejercicios que deberías repetir al menos dos veces a la semana.

¿Qué hacer para tonificar el brazo y la espalda? La dominada es un ejercicio complejo que requiere de mucho entrenamiento. Pero cuando se logra trae aparejado varios beneficios. Para hacerla correctamente tienes que colocar las manos separadas al ancho de los hombros sobre la barra, crear tensión con tu cuerpo y hacer cada movimiento lentamente.

ejercicios El ejercicio que no te vas a querer saltar. Shutterstock El remo inclinado alterno es un ejercicio perfecto para trabajar por separado los músculos. Con este movimiento se tonifica la espalda baja, incluyendo los dorsales, romboides y trapecios. También concentra la fuerza en los bíceps y el core porque tienes que mantener la misma postura.

Vuelo inverso es un movimiento para espalda que implica colocarse con los pies separados al ancho de las caderas y sostener un par de mancuernas a los costados. El movimiento del vuelo inverso concentra el trabajo en los deltoides posteriores, lo que favorece la estabilidad del hombro y desarrolla fuerza en la parte superior de la espalda.