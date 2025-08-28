Diego Brancatelli reconoció qué es lo único que hizo y que hace hoy

Diego Brancatelli estuvo en el centro de todas las miradas por su romance con Luciana Elbusto. ¿Cómo está hoy su situación familiar?

Este año, Diego Brancatelli estuvo en el centro de todas las miradas por su amorío con Luciana Elbusto. Mucho se habló sobre el tema e, incluso, se dijo que no era la primera vez que la esposa del comunicador perdonaba una infidelidad. Hoy, ¿cómo está su situación familiar?

Diego Brancatelli, indignado tras el revuelo por su escándalo con Luiciana Elbusto. Foto: Captura de video C5N Diego Brancatelli

Fue el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) quien indagó al periodista sobre el tema y él, lejos de esquivar al reportero, explicó: "Uno elige con quién estar y yo elegí a mi familia y estoy tratando de ser mejor persona".

"Las cosas que hice mal no las voy a volver a hacer y quiero sentirme bien y cuidarlos a ellos, que son lo más importante que tengo. Creo que en ese momento había mucha gente que me tenía ganas, hace mucho tiempo, y aprovecharon eso para pegarme… pero entiendo que son las reglas del juego", continuó.

Y aclaró: "Lo único que hice y hago es proteger a mi familia y sí, por supuesto, cambiar algunas cosas que no voy a volver a hacer, porque me hizo reflexionar sobre cosas que no se pueden repetir. Tiene que ser un antes y un después, fue un porrazo contra el piso, pero ahora a ser mejor persona en lo familiar, en lo personal y también en el trato con cada persona".