Deliciosos muffins salados de tomates secos y albahaca: receta fácil y rápida
Descubre la receta de muffins salados de tomates secos y albahaca: un snack fácil, rápido y lleno de sabor mediterráneo para cualquier momento.
La receta de muffins salados de tomates secos y albahaca es una preparación deliciosa y versátil que combina sabores mediterráneos en un bocado práctico. Estos muffins son ideales para desayunos, brunch, picnics o como acompañamiento en reuniones, ya que son fáciles de transportar y se disfrutan tanto calientes como a temperatura ambiente.
El encanto de esta receta radica en la combinación del sabor dulce y concentrado de los tomates secos con el aroma fresco y ligeramente picante de la albahaca. Además, la base esponjosa de los muffins permite incorporar fácilmente otros ingredientes, como quesos, aceitunas o nueces, adaptándose a distintos gustos y preferencias. Son perfectos para quienes buscan opciones saladas y originales para sus comidas, pero también valoran la rapidez y simplicidad en la preparación.
Te Podría Interesar
Preparar muffins salados en casa tiene múltiples ventajas. Puedes controlar la calidad de los ingredientes, usar harinas integrales o alternativas sin gluten, y ajustar la cantidad de sal y aceite según tus necesidades. Asimismo, los muffins se conservan bien en un recipiente hermético, lo que permite disfrutarlos varios días.
Ingredientes
Harina de trigo 200 g, polvo de hornear 1 cucharadita, sal ½ cucharadita, pimienta negra ¼ cucharadita, huevos 2 unidades, leche 100 ml, aceite de oliva 50 ml, tomates secos 80 g, hojas de albahaca fresca 10 unidades (picadas), queso rallado 50 g (opcional).
Paso a paso para preparar muffins salados de tomates secos y albahaca
- Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa ligeramente un molde para muffins o coloca capacillos de papel.
- En un bol grande, combina la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta negra. Mezcla bien para que los ingredientes se integren de manera uniforme.
- En otro bol, bate los huevos, la leche y el aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea.
- Vierte la mezcla de huevos, leche y aceite sobre los ingredientes secos. Mezcla suavemente con una espátula, evitando batir en exceso para que los muffins queden esponjosos.
- Incorpora los tomates secos picados y las hojas de albahaca finamente cortadas. Si deseas, añade el queso rallado para un toque extra de sabor. Mezcla suavemente hasta distribuir los ingredientes de manera uniforme.
- Llena los moldes para muffins hasta aproximadamente ¾ de su capacidad, dejando espacio para que la masa crezca durante la cocción.
- Hornea durante 20-25 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. La superficie debe estar ligeramente dorada y firme al tacto.
- Retira los muffins del horno y deja enfriar en el molde durante 5 minutos. Luego, pásalos a una rejilla para que se enfríen completamente y mantengan su textura esponjosa.
De la cocina a tu mesa
Disfruta los muffins salados de tomates secos y albahaca solos, como snack, o acompañados de ensaladas, quesos o embutidos. También son perfectos para llevar a picnics o reuniones.
Guarda los muffins en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta por 2 días, o en la nevera hasta 5 días. Para recalentar, hornéalos unos minutos o caliéntalos ligeramente en el microondas.
La receta de muffins salados de tomates secos y albahaca es un ejemplo perfecto de cómo sabores mediterráneos se pueden saborear de forma práctica y deliciosa. Estos muffins combinan la suavidad de la masa con el sabor intenso de los tomates secos y el aroma fresco de la albahaca, ofreciendo un snack versátil y nutritivo. Su preparación es sencilla, rápida y accesible para cualquier nivel de cocina, lo que permir compartir un aperitivo gourmet en pocos minutos. Además, admite variaciones: puedes incorporar queso, aceitunas, nueces o incluso pimientos para adaptarla a tus gustos o crear nuevas versiones. Los muffins salados son ideales para reuniones, desayunos, meriendas o picnics. ¡Y a disfrutar!