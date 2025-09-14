Deliciosos muffins salados de tomates secos y albahaca: receta fácil y rápida

La receta de muffins salados de tomates secos y albahaca es una preparación deliciosa y versátil que combina sabores mediterráneos en un bocado práctico. Estos muffins son ideales para desayunos , brunch , picnics o como acompañamiento en reuniones, ya que son fáciles de transportar y se disfrutan tanto calientes como a temperatura ambiente.

El encanto de esta receta radica en la combinación del sabor dulce y concentrado de los tomates secos con el aroma fresco y ligeramente picante de la albahaca . Además, la base esponjosa de los muffins permite incorporar fácilmente otros ingredientes, como quesos , aceitunas o nueces , adaptándose a distintos gustos y preferencias. Son perfectos para quienes buscan opciones saladas y originales para sus comidas, pero también valoran la rapidez y simplicidad en la preparación.

Preparar muffins salados en casa tiene múltiples ventajas. Puedes controlar la calidad de los ingredientes, usar harinas integrales o alternativas sin gluten, y ajustar la cantidad de sal y aceite según tus necesidades. Asimismo, los muffins se conservan bien en un recipiente hermético, lo que permite disfrutarlos varios días.

La receta de muffins salados de tomates secos y albahaca se inspira en sabores mediterráneos tradicionales, combinando tomates concentrados con hierbas frescas.

Paso a paso para preparar muffins salados de tomates secos y albahaca

Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa ligeramente un molde para muffins o coloca capacillos de papel. En un bol grande, combina la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta negra. Mezcla bien para que los ingredientes se integren de manera uniforme. En otro bol, bate los huevos, la leche y el aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla de huevos, leche y aceite sobre los ingredientes secos. Mezcla suavemente con una espátula, evitando batir en exceso para que los muffins queden esponjosos. Incorpora los tomates secos picados y las hojas de albahaca finamente cortadas. Si deseas, añade el queso rallado para un toque extra de sabor. Mezcla suavemente hasta distribuir los ingredientes de manera uniforme. Llena los moldes para muffins hasta aproximadamente ¾ de su capacidad, dejando espacio para que la masa crezca durante la cocción. Hornea durante 20-25 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. La superficie debe estar ligeramente dorada y firme al tacto. Retira los muffins del horno y deja enfriar en el molde durante 5 minutos. Luego, pásalos a una rejilla para que se enfríen completamente y mantengan su textura esponjosa.

Preparar la receta de muffins salados de tomates secos y albahaca en casa permite controlar la cantidad de sal y aceite, haciéndola más saludable.

De la cocina a tu mesa

Disfruta los muffins salados de tomates secos y albahaca solos, como snack, o acompañados de ensaladas, quesos o embutidos. También son perfectos para llevar a picnics o reuniones.

Guarda los muffins en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta por 2 días, o en la nevera hasta 5 días. Para recalentar, hornéalos unos minutos o caliéntalos ligeramente en el microondas.

La receta de muffins salados de tomates secos y albahaca es un ejemplo perfecto de cómo sabores mediterráneos se pueden saborear de forma práctica y deliciosa. Estos muffins combinan la suavidad de la masa con el sabor intenso de los tomates secos y el aroma fresco de la albahaca, ofreciendo un snack versátil y nutritivo. Su preparación es sencilla, rápida y accesible para cualquier nivel de cocina, lo que permir compartir un aperitivo gourmet en pocos minutos. Además, admite variaciones: puedes incorporar queso, aceitunas, nueces o incluso pimientos para adaptarla a tus gustos o crear nuevas versiones. Los muffins salados son ideales para reuniones, desayunos, meriendas o picnics. ¡Y a disfrutar!