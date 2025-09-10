De estrella a escándalo: Netflix estrena la historia de Charlie Sheen

Charlie Sheen fue sinónimo de éxito durante años. Su papel en Two and a Half Men lo convirtió en el actor mejor pagado de la TV, con millones de dólares por episodio y una fama que parecía imparable. Hoy, Netflix revive su historia con un documental llamado "Nombre artístico: Charlie Sheen".

La producción, dirigida por Andrew Renzi, recorre su carrera desde los clásicos como Platoon y Wall Street, hasta su salida abrupta de la sitcom que lo consagró. Pero lo más impactante es su relato personal: Sheen habla abiertamente de sus adicciones, su diagnóstico de VIH, sus vínculos amorosos y los momentos más oscuros de su vida.

El documental no busca limpiar su imagen, sino mostrarla tal como es. En el tráiler oficial, se adelanta el tono crudo y confesional de la producción, donde el actor se presenta sin máscaras. Para quienes crecieron viéndolo en comedias, el giro es impactante: Sheen se hace cargo de sus errores, reflexiona sobre su pasado y deja ver una versión más humana, lejos del personaje que lo volvió viral.

