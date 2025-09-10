De estrella a escándalo: Netflix estrena la historia de Charlie Sheen
Netflix estrenó un documental que revive la historia de Charlie Sheen: fama, excesos y una caída que sacudió Hollywood.
Charlie Sheen fue sinónimo de éxito durante años. Su papel en Two and a Half Men lo convirtió en el actor mejor pagado de la TV, con millones de dólares por episodio y una fama que parecía imparable. Hoy, Netflix revive su historia con un documental llamado "Nombre artístico: Charlie Sheen".
La producción, dirigida por Andrew Renzi, recorre su carrera desde los clásicos como Platoon y Wall Street, hasta su salida abrupta de la sitcom que lo consagró. Pero lo más impactante es su relato personal: Sheen habla abiertamente de sus adicciones, su diagnóstico de VIH, sus vínculos amorosos y los momentos más oscuros de su vida.
El documental no busca limpiar su imagen, sino mostrarla tal como es. En el tráiler oficial, se adelanta el tono crudo y confesional de la producción, donde el actor se presenta sin máscaras. Para quienes crecieron viéndolo en comedias, el giro es impactante: Sheen se hace cargo de sus errores, reflexiona sobre su pasado y deja ver una versión más humana, lejos del personaje que lo volvió viral.
Mira el trailer del documental
La historia también toca el conflicto con Chuck Lorre, creador de Two and a Half Men, y el reemplazo por Ashton Kutcher. Pero más allá del escándalo, lo que queda es el intento de reconstrucción. Nombre artístico: Charlie Sheen se convierte en una especie de renacimiento público, donde el actor busca reconciliarse con su historia y con quienes lo acompañaron en sus peores momentos.