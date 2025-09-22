Cultivar clavos de olor en casa: el método más sencillo

Cultivar clavos de olor en casa y será sencillo. Este pequeño árbol tropical se adapta a macetas y regala flores con un perfume que encanta, además de un toque especial para infusiones y recetas. Con paciencia y algunos cuidados es posible tener una cosecha lista para secar.

Cultivar de forma sencilla Primero se necesitan semillas frescas que no presenten moho ni señales de daño. Es importante rasparlas con cuidado y dejarlas en agua tibia durante toda la noche para que se hidraten y activen su capacidad de germinar. Este paso ayuda a que broten con fuerza y aceleren el proceso de crecimiento en la tierra.

clavos Cultivar clavos de olor en macetas.

Después conviene preparar macetas pequeñas con una mezcla de tierra que retenga humedad pero no se encharque. Las semillas deben colocarse a poca profundidad y quedar en un lugar con buena ventilación para que el aire circule de manera constante.

El sitio elegido no debe recibir sol directo, ya que el calor intenso puede dañar los brotes. Una ventana luminosa o un espacio con luz filtrada resulta ideal. El riego debe ser moderado y frecuente, buscando que la tierra se conserve húmeda sin convertirse en barro. Con este cuidado básico la planta se fortalece.