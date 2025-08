Cuántos discos grabó el elenco de El Chavo del 8

El Chavo del 8 trascendió varias generaciones. Hoy es uno de los programas mexicanos más recordados y no hay quien no tenga presente a los divertidos personajes creados por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito). El Chavo, La Chilindrina, El Profesor Jirafales, Doña Florinda y Don Ramón, por nombrar a algunos, no pierden vigencia.