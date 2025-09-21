Cuál es la película de Netflix que tiene una escena incómoda entre Julia Roberts y Hugh Grant

El actor asegura que sus novias y familiares lo acusan de cobarde. Descubre cuál es la famosa película de Netflix.

La película que deberías ver al menos una vez en la vida.

En Netflix hay una película romántica del principio de los 2000 en la que Julia Roberts y Hugh Grant son los protagonistas. Se trata de Notting Hill (1999) y tiene una trama tan encantadora que muchos pasaron por alto una escena incómoda entre los dos actores estrellas de Hollywood.

La película presenta a William Thacker (Hugh Grant), un propietario de una librería que ve su vida cambiar cuando Anna Scott (Julia Roberts), una famosa actriz de cine, entra en su tienda. Nottinh Hill fue un verdadero éxito de taquilla y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos.

William Tracker no sabe que su vida cambiará completamente cuando lo vean junto a esa gran estrella. Los paparazzis se amontonarán en su puerta para tener la última noticia sobre Ana Scott. De hecho hay una escena de la película que refleja esta situación y que fue comentada por Hugh Grant en una entrevista.

¿Cuál es la escena que la película? “Todas mis novias y ahora mi mujer me han dicho: '¿Por qué no la paraste?'”, comentó Hugh. Él se refiere a la escena en que Anne está en su casa, despeinada y vistiendo una camisa, y William no le avisa que hay un grupo de fotógrafos esperándola en su puerta. Por lo que ella abre la puerta tranquila y se encuentra con una situación muy incómoda.